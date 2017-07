Otros dos republicanos se oponen al proyecto de reforma sanitaria en EE.UU.

Otros dos legisladores republicanos de Estados Unidos anunciaron el lunes su oposición al proyecto de ley del Senado que reemplaza al Obamacare, prácticamente matando el plan en su versión actual y potencialmente enfrentando a un revés monumental al presidente Donald Trump.

“Mi colega @JerryMoran y yo no apoyaremos la MTP (moción para continuar) con esta versión del BCRA #HealthcareBill (reforma santaria)”, escribió el senador conservador Mike Lee en Twitter.

— Jerry Moran (@JerryMoran) 18 de julio de 2017