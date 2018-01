Panamá avanzará en derechos de homosexuales reconociendo el matrimonio

Foto referencial AFP

Panamá espera avanzar contra la discriminación de las minorías sexuales gracias al reconocimiento de los matrimonios homosexuales por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó la vicepresidenta Isabel de Saint Malo.

“La constitución panameña establece la no discriminación, como de hecho ha establecido este fallo de la Corte, así que estamos seguros que con ello podremos seguir avanzando aún más en la agenda de equidad y no discriminación”, dijo De Saint Malo a periodistas.

La alta funcionaria reconoció que las opiniones de la CorteIDH son vinculantes, por lo que la cancillería envió la opinión de este organismo a los tres poderes y al Tribunal Electoral.

Sin embargo, De Saint Malo no respondió si Panamá permitiría de inmediato las bodas entre personas del mismo sexo.

“Panamá tiene todavía tareas pendientes en asegurar la no discriminación en todos los frentes y este es uno de ellos”, se limitó a decir la vicepresidenta y canciller.

“Para nosotros es de gran regocijo esta noticia. Significa un logro que el Estado panameño finalmente nos reconozca como sujetos de derecho”, dijo a la AFP Ricardo Beteta, de la Asociación Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, que defiende los derechos de la comunidad LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales).

El pasado viernes organizaciones de la diversidad sexual pidieron al presidente Juan Carlos Varela un pronunciamiento sobre la opinión de la Corte IDH a favor del matrimonio homosexual.

“Hay que hacer muchos cambios y normar muchas cosas. Los cambios no serán fáciles y tendremos que estar vigilantes para que no sean cosméticos si no de fondo”, sostuvo Beteta, quien pidió al gobierno panameño políticas públicas para evitar la discriminación “en todas sus formas”.

La Corte emitió la pasada semana una opinión en la que señaló que las parejas del mismo sexo cuentan con los mismos derechos que un matrimonio heterosexual y rechazó que deban contar con una figura jurídica distinta a la que ampara a las parejas de distinto sexo.

Además, reconoció el derecho de la población transexual a registrarse legalmente con el nombre y el sexo con el que se identifican.

Dos panameños presentaron ante la Corte Suprema de Justicia sendos recursos para que sus matrimonios con parejas homosexuales sean reconocidos legalmente, pero el tribunal no se ha pronunciado sobre esos casos.

