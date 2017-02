El Papa Francisco elogió los esfuerzos de Colombia para lograr la paz

Pope Francis leads a mass for the Feast of the Presentation of the Lord on the 21th World Day For Consecrated Life, on February 2, 2017 at St Peter's basilica in Vatican. / AFP PHOTO / Alberto PIZZOLI



El papa Francisco elogió este viernes “los esfuerzos realizados en Colombia para construir puentes de paz y reconciliación” y urgió a las víctimas de la violencia a “resistir a la tentación de la retaliación”. En un mensaje enviado a los participantes a la XVI Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz que se celebra por primera vez en América Latina, en particular en Bogotá, el pontífice argentino deseó que el proceso de paz en Colombia, que puso fin a más de 50 años de conflicto, inspire a otros pueblos y comunidades. “Que los esfuerzos realizados en Colombia para tender puentes de paz y reconciliación puedan inspirar a todas las comunidades a superar las hostilidades y las divisiones”, sostiene en el mensaje enviado a nombre del papa Francisco por el Secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin a la cumbre y divulgado por Radio Vaticano. “Que las víctimas de la violencia sean capaces de resistir a la tentación de la retaliación y se conviertan en hacedores de paz”, urge el jefe de la iglesia católica en el texto dirigido a los 14 laureados de paz así como a las 14 organizaciones ganadoras del Nobel presentes. Francisco pide también en su mensaje que la “no violencia” se convierta “en el estilo característico de nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras acciones, de la política en todas sus formas”. Por AFP