Partido Socialista francés declara oposición al gobierno de Macron

Presidente de Francia, Emmanuel Macron/ Foto AFP

A pesar de que el Partido Socialista francés (PS), atraviesa una aguda crisis tras las últimas elecciones presidenciales y legislativas, no dará su voto de confianza al nuevo Gobierno del jefe de Estado, Emmanuel Macron.

La noticia se conoció al término de una reunión de su Consejo Nacional, en la que el PS presentó una resolución en la que indica que esta legislatura actuará “con doble constancia sobre las reformas que presente el Ejecutivo: contribuyendo a lo que sirva el interés general y dando voz a los que esperan una sociedad más justa y fraterna”.

También afirmó que se sitúa “claramente en la oposición al Gobierno de Edouard Philippe”, el primer ministro francés, y que el próximo 4 de julio no votará la moción de confianza a la se someterá su gabinete en la Asamblea Nacional.

En la resolución se justifica esta decisión en la defensa de la justifica social, además de señalar su oposición “al retroceso de la protección de los asalariados, al debilitamiento de los servicios públicos, a que se cuestione la refundación de la escuela o de la justicia social”.

De manera particular, se habló de la anunciada ley de moralización de la política que contempla “en la continuidad de lo que se hizo en el precedente quinquenio” haciendo referencia al ex presidente socialista François Hollande, “el PS no puede reconocerse en las medidas anunciadas o ya iniciadas por el Gobierno” de Emmanuel Macron y Edouard Philippe.

RCN Radio con EFE y AFP