“Patch Adams” desmiente apoyo a Piñera y denuncia uso “engañoso” de su imagen

El estadounidense Hunter “Patch Adams”, conocido como “el médico de la risa”, desmintió este jueves haber respaldado al candidato presidencial chileno Sebastián Piñera y denunció el uso “engañoso” de su imagen en un vídeo difundido por el exmandatario.

A través de su cuenta de Twitter, “Patch Adams” aseguró que no apoya “de ninguna manera” la candidatura de Piñera “y mucho menos su propuesta política para Chile”.

“Su uso de mi imagen ha sido engañoso y pido que la dejen de usar para su campaña”, agregó el estadounidense.

Amigos chilenos, estoy preparando una declaración, pero quiero que sepan que no apoyo, DE NINGUNA MANERA, la candidatura de @sebastianpinera y mucho menos su propuesta política para Chile. Su uso de mi imagen ha sido engañaso y pido que la dejen de usar para su campaña.

En el video usado sólo quería expresar el gran cariño que siento por la gente de Chile. No me atrevería a opinar sobre campañas ni políticos en otros países cuando no tengo toda la información necesaria. Perdón por la confusión que esto ha causado.

— Patch Adams (@realpatchadams) 14 de diciembre de 2017