Paulatinamente se restablece el sistema en los aeropuertos del mundo luego de fallo informático

Varios aeropuertos en el mundo sufrieron apagones temporales de sus sistemas. El problema, que pudo ser resuelto poco después ocurrió por una falla en el sistema global de check-in de maletas y viajeros.

Los problemas se registraron en los aeropuertos Ronald Reagan (Washington, Estados Unidos), Gatwick (Londres, Reino Unido), Charles de Gaulle (París, Francia), Zúrich (Suiza), Johannesbugo (Sudáfrica) y Changi (Singapur), entre otros.

Se desconoce de momento si los sistemas han sido hackeados o si se trata simplemente de un problema técnico, pero esto estaría generando retrasos en los vuelos.

De manera paulatina el servicio se ha restablecido en algunos de los aeropuertos.

50m line for security check at Melb airport…thank you @Qantas pic.twitter.com/D0WM9AFWaF

A esta hora se pueden observar largas filas en los mostradores de facturación de esos lugares por la interrupción del servicio. Hasta el momento, se desconocen las causas.

En el aeropuerto de Londres dicen que el problema se debe a “un fallo informático” y esa incidencia habría afectado al ‘software’ que utilizan varias aerolíneas.

Un portavoz del aeropuerto londinense afirmó que se trata de “un asunto de las aerolíneas, no del aeropuerto”.

A small number of airlines are experiencing problems across the world & we’re working closely with them to solve the issue.

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) 28 de septiembre de 2017