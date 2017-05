Con pelo corto y maquillada, Chelsea Manning muestra su nueva apariencia

Con el pelo rubio corto y los labios pintados de rojo, la exanalista de inteligencia y joven transgénero Chelsea Manning publicó este jueves su primer retrato en las redes sociales, un día después de salir de prisión.

“OK, ¡¡pues aquí estoy, gente!!“, escribió en Twitter e Instagram la joven de 29 años, que ingresó a prisión como un hombre llamado Bradley.

Chelsea Manning, que en la foto aparece con una blusa azul marina con rayas blancas, reivindicó su identidad de mujer al día siguiente de conocer su condena, en 2013, y siguió en la cárcel un tratamiento hormonal después de un largo combate legal.

Okay, so here I am everyone!! =Phttps://t.co/NuyZlcWfd9#HelloWorld pic.twitter.com/gKsMFTYukO

— Chelsea Manning (@xychelsea) 18 de mayo de 2017