Periodista de Yemen no puede recoger un premio en EEUU por problema de visado

La reportera yemení Hadeel al-Yamani no podrá recoger en EE.UU. un premio a su labor periodística debido a problemas con su visado, informó la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios de Comunicación (IWMF, en sus siglas inglesas).

La organización denunció en un comunicado la negativa del Gobierno de Estados Unidos a otorgarle un visado a al-Yamani, la primera mujer en ser corresponsal para el servicio árabe del canal Al Yazira en Yemen y ganadora de uno de los Premios Valentía en Periodismo de la IWMF.

Según el grupo periodístico, el Gobierno de EE.UU. le negó a al-Yamani el visado en septiembre alegando que los servicios migratorios necesitaban más tiempo para revisar sus documentos.

Como resultado, al-Yamani no podrá asistir a las ceremonias de entrega de premios que tendrán lugar el 23 de octubre en Washington y el 25 de octubre en Los Ángeles.

Tampoco pudo acudir la reportera al acto celebrado el 18 de octubre en Nueva York, donde la periodista estadounidense Andrea Mitchell, otra de las premiadas, criticó la ausencia de su compañera, quien ha dedicado los dos últimos años a cubrir la guerra civil de Yemen y la crisis humanitaria que ha provocado.

“¿Me podría explicar alguien -dijo Mitchell- por qué Hadeel, que resistió y desafió las zonas de guerra y toda su intimidación y todos los peligros sin interrupción y sin perder su pasión por contar la historia de sus compatriotas, exactamente, qué amenaza representa a las fronteras de EE.UU.?”.

“Si no podemos otorgarle un visado a Hadeel al-Yamani para venir a este país y aceptar este increíble premio que merece, ¿qué defendemos?”, añadió Mitchell durante la ceremonia de Nueva York.

La Fundación Internacional de Mujeres en los Medios de Comunicación asegura haber escrito cartas de apoyo a al-Yamani para facilitar su visado, pero su permiso para EE.UU. sigue cancelado.

Yemen es uno de los seis países que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha incluido repetidamente en sus diferentes vetos migratorios, bloqueados por los tribunales.

La Fundación Internacional de Mujeres en los Medios de Comunicación decidió otorgar uno de sus Premios Valentía a al-Yamani, de 25 años, para reconocer su cobertura de la guerra civil de su país, una labor que ha inspirado a otras mujeres periodistas, según afirma el grupo en su nota.

“Yemen no acepta la presencia de mujeres en ciertas áreas, e incluso si lo hicieran sería con límites. Los combatientes se dirigían a mí y me decían: ‘Este no es un lugar para ti, tú perteneces a la casa”, narra al-Yamani en una entrevista desde Estambul que recoge la organización periodística en su web.

Además de al-Yamani y Mitchell, entre las premiadas figura la periodista kazaja Saniya Toiken y la estadounidense Deborah Amos, corresponsal durante años para la radio pública de EE.UU., NPR, en Oriente Medio.

Al hablar sobre la situación en Estados Unidos, Amos consideró que el periodismo vive unos tiempos “duros”, pero argumentó que los periodistas deben “mantenerse fieles a sus principios” y tratar todos los temas, también aquellos que tienen que ver con Trump, con “imparcialidad”.

Profesora en la Universidad de Princeton, Amos aseguró que esos principios son los intenta transmitir a sus alumnos.

