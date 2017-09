Piqué muestra su apoyo al referéndum en Cataluña

Foto: AFP

El central del Barcelona y de la selección española, Gerard Piqué, se pronunció este jueves en favor del previsto referéndum de autodeterminación en Cataluña, prohibido por la justicia española.

“Desde hoy y hasta el domingo nos expresaremos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantamos alto y fuerte. #Votaremos”, escribió el jugador azulgrana en su cuenta de Twitter oficial.

Des d’avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de septiembre de 2017

Su afirmación contaba a las 13h30 con más de 9.000 retuits y casi 14.000 usuarios han indicado que les gusta el tuit del jugador.

Piqué reiteró así una posición a favor del derecho a decidir en Cataluña, que siempre ha mantenido.

“Estoy totalmente de acuerdo con el derecho a decidir de los catalanes”, había dicho ya a finales del año pasado el central del Barça y de la selección española, con la que ha sido campeón del mundo y de Europa.

Sus posiciones le han llevado a ser el blanco de silbidos en muchos de los últimos partidos de la Roja por parte de un público, que lo considera independentista, pese a que Piqué nunca se ha pronunciado en ese sentido.

En un acto promocional este jueves, Sergio Ramos, capitán de la selección española y del Real Madrid, fue preguntado por los periodistas por el mensaje en Twitter de su compañero en el centro de la defensa del equipo nacional.

“El tuit de Piqué no es lo mejor si quieres que no te piten. Quizá no es lo mejor para el grupo, pero cada uno es libre para decir lo que piensa”, afirmó el jugador andaluz.

Por: AFP