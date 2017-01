Policía abre investigación por el accidente donde murió juez de caso Odebrecht en Brasil

Brazil's Supreme Federal Court (STF) Minister Teori Zavascki is depicted during the March 31, 2016 session in Brasilia. Zavascki, rapporteur in the Petrobras scandal for the STF, was among the passengers of the twin-engine Beechcraft King Air C-90 light aircraft that crashed near Paraty, state of Rio de Janeiro, Brazil, on January 19, 2017, his son Prehn Zavascki said. / AFP PHOTO / Andressa Anholete



La Policía Federal de Brasil abrió una investigación para determinar las causas del accidente en el que murió el juez de la Corte Suprema Teori Zavascki, instructor del caso de corrupción en Petrobras, y otros tres ocupantes de una avioneta que se estrelló frente a la costa de Río de Janeiro. “Se trata de un procedimiento normal que pasa naturalmente cuando ocurren este tipo de sucesos”, señalaron a Efe fuentes de la Policía Federal de Angra dos Reis, en Río de Janeiro. El Cuerpo de Bomberos aumentó a cuatro el número de víctimas de la avioneta, modelo Hawker Beechcraft King Air C90, que había salido del aeródromo Campo de Marte, en la ciudad de Sao Paulo, con destino a Paraty, en el litoral sur del estado de Río de Janeiro, según confirmaron a Efe fuentes de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB). El número de víctimas corresponde con el de las personas que estaban registradas en el plan de vuelo, agregó la FAB. Entre los fallecidos, además del magistrado Zavascki, estaba el empresario Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, dueño de la cadena hotelera Emiliano y propietario de la aeronave, cuyo piloto, Osmar Rodrigues, también murió, según un comunicado de la compañía. “Carlos Alberto y el magistrado Teori Zavascki eran amigos cercanos”, señaló el Grupo Emiliano en un comunicado. La presidenta de la Corte Suprema de Brasil, Cármen Lúcia Antunes, lamentó en una nota la muerte de Zavascki, “uno de los más brillantes jueces que ayudaron a construir la historia del STF y del país”. “Su trabajo permanecerá para siempre y su presencia y ejemplo se quedarán como un rumbo del cual no nos desviaremos (…) El sentimiento de dolor servirá de permanente recuerdo para los compromisos que marcaron la vida del magistrado”, expresó Antunes. Los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff también reaccionaron a la muerte del juez encargado del caso “Lava Jato” en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, con sendos mensajes en las redes sociales. “Brasil perdió hoy a un ciudadano que honró la Magistratura en todos los puestos que ocupó. Mi solidaridad a la familia y a los miembros del STF”, manifestó Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010. Por su parte, Rousseff, destituida en agosto pasado tras ser sometida a un juicio político por el Legislativo, señaló que Zavascki “se consagró como un intelectual del Derecho, celoso de las leyes y de la Justicia”. “Tuve el privilegio de nombrarlo como magistrado del STF con una amplia aprobación del Senado. Desempeñó esta función sin miedo como un hombre serio e íntegro”, agregó la exmandataria. Zavascki, de 69 años, era el juez del Supremo encargado de la instrucción de las investigaciones del caso Lava Jato, sobre la gran red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. El magistrado, que se encontraba de vacaciones, se encargaba también de las homologaciones de las delaciones de los implicados en la mayor trama de corrupción de la historia de Brasil. Por EFE