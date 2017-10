Policía británica dice que el incidente que involucró un vehículo no es un acto terrorista

El incidente entre un coche y peatones que se produjo este sábado cerca de un museo londinense es un accidente vial y no es tratado como un “incidente relacionado al terrorismo”, indicó Scotland Yard en Twitter.

Once personas resultaron heridas en este accidente que se produjo al comenzar la tarde cerca del Museo de Historia Natural, en el oeste de la capital, según los servicios de emergencia

“Hemos tratado once pacientes, la mayoría por heridas en las cabeza y en las piernas, y hospitalizamos a nueve”, precisó el London Ambulance Service en Twitter.

La Policía metropolitana no ha confirmado aún si se trata de una acción terrorista.

Some people already claiming that this incident in #london is fake news…really? I think this looks pretty real #naturalhistorymuseum pic.twitter.com/q8nnE65Ppf

— George Cole (@acreativegent) 7 de octubre de 2017