Presidente Trump se distancia de la derrota electoral del candidato acusado de acoso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiso distanciarse de la derrota electoral cosechada este martes por el candidato republicano al Senado por el estado de Alabama, Roy Moore, que le ha costado a los conservadores un asiento en la Cámara alta que no cedían desde 1990.

“La razón por la que originalmente apoyé a Luther Strange (y sus números subieron poderosamente) es que dije que Roy Moore no sería capaz de ganar las elecciones. ¡Tenía razón!”, escribió a primera hora de esta mañana el presidente en su cuenta personal de Twitter.

The reason I originally endorsed Luther Strange (and his numbers went up mightily), is that I said Roy Moore will not be able to win the General Election. I was right! Roy worked hard but the deck was stacked against him!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de diciembre de 2017