Procesan cinco ecuatorianos y un colombiano en México por tráfico de cocaína

This handout picture released on August 16, 2016 by the Colombian Police shows part of 5,293 kg of cocaine seized during a police and air force joint operation to neutralize a cocaine production center in a rural area of the village of Llorente, near Tumaco city, Narino department, Colombia. The drug were camouflaged and ready to be shipped to Central America, authorities said. / AFP PHOTO / POLICIA DE COLOMBIA / HO / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/POLICIA DE COLOMBIA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

La Fiscalía General de México indicó que cinco ecuatorianos, un colombiano y dos mexicanos fueron vinculados a una investigación, luego de ser hallada una embarcación frente la costas de Oaxaca con 1,5 toneladas de cocaína y más de 1.500 litros de gasolina. La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo “auto de vinculación a proceso contra ocho personas por los delitos de contra la salud (narcotráfico), en su modalidad de introducción al país del estupefaciente denominado clorhidrato de cocaína, y posesión ilícita de petrolífero”. Dicha decisión fue tomada por un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca (sur de México), con sede en San Bartolo Coyotepec. Los imputados fueron detenidos por marinos mexicanos frente a las costas de Punta Maldonado y Cerro Hermoso, en Oaxaca, cuando durante labores de vigilancia se detectó una embarcación que trató de alejarse apresuradamente al notar su presencia. “La patrulla naval interceptó la embarcación, y derivado de su inspección localizaron 81 bultos de clorhidrato de cocaína con un peso de 1.588,45 kilogramos, así como 37 bidones con 1.580 litros de petrolífero (gasolina Premium)”, indicó el texto. A raíz de ello, se arrestaron a los ocho tripulantes; cinco ecuatorianos, un colombiano y dos mexicanos. El Ministerio Público de la Federación Vinculó a Proceso a Ismael “N”, José “N”, Alexander “N”, Iván “N”, Víctor “N”, Limber “N”, Jonathan “N” y Laris N” por los delitos de contra la salud (narcotráfico). Por RCN Radio y EFE