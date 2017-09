Pyongyang condena a Trump en una carta enviada a parlamentos internacionales

This undated picture released by North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) on September 10, 2017 shows North Korean leader Kim Jong-Un (front C) and his wife Ri Sol-Ju (behind Kim) attending an art performance dedicated to nuclear scientists and technicians, who worked on a hydrogen bomb which the regime claimed to have successfully tested, at the People's Theatre in Pyongyang. / AFP PHOTO / KCNA VIA KNS / STR / South Korea OUT / REPUBLIC OF KOREA OUT ---EDITORS NOTE--- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/KCNA VIA KNS" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS THIS PICTURE WAS MADE AVAILABLE BY A THIRD PARTY. AFP CAN NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, LOCATION, DATE AND CONTENT OF THIS IMAGE. THIS PHOTO IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY AFP. /

Un comité parlamentario de Corea del Norte ha enviado una carta abierta a diversos Parlamentos internacionales condenando la actitud beligerante del presidente de EE.UU., Donald Trump, informó la agencia estatal norcoreana. La carta, cuyos destinatarios no han sido revelados, fueron enviadas por el Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular Suprema el domingo y en ellas condena los comentarios “ignorantes” que Trump hizo en su discurso ante la ONU la semana pasada, donde amenazó con “destruir totalmente Corea del Norte”. El régimen de Kim Jong – un calificó los comentarios de Trump como “un insulto intolerable hacia el pueblo coreano, una declaración de guerra y una grave amenaza contra la paz mundial”. “Si Trump cree que puede poner a Corea del Norte, una potencia nuclear, de rodillas a través de su amenaza de una guerra nuclear es un gran error de cálculo e ignorancia”, indica la misiva recogida por la agencia KCNA. Corea del Norte considera que “desde su primer día en funciones Trump ha llevado a cabo prácticas arriesgadas y arbitrarias, desechando las leyes y acuerdos internacionales”, primando el bien de Estados Unidos “a costa del resto del mundo”, y en la carta llamó a los parlamentos internacionales a vigilar a Washington”. Pyongyang mostró su “convicción” de que los parlamentos que “aman la independencia, la paz y la justicia aprovecharían esta ocasión para cumplir sus misiones y deberes”, vigilando los “actos atroces e imprudentes de la Administración Trump” que está tratando de llevar al mundo “a un horrible desastre nuclear”. En la misiva, el hermético país, que este año ha realizado una nueva prueba nuclear y lanzado casi una veintena de misiles, aprovechó también para justificar el desarrollo de su programa armamentístico como elemento para disuadir a EE.UU. de invadir su territorio e iniciar una guerra atómica. “El verdadero enemigo al que el poder nuclear norcoreano trata de neutralizar es la guerra nuclear en sí misma”, reza la carta. Las continuas pruebas de armamento de Pyongyang le han deparado ya dos nuevos y severos paquetes de sanciones de la ONU en lo que va de 2017 y han profundizado su aislamiento internacional, con cuatro países -Perú, México, España y Kuwait- ordenando en septiembre la expulsión de los embajadores norcoreanos en sus territorios. Un nuevo decreto aprobado el domingo por el propio Donald Trump, que impone restricciones migratorias a ocho países -en los que se incluye Corea del Norte-, contribuye a profundizar aún más este aislamiento de Pyongyang. Por: EFE