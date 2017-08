Reclaman justicia por periodista anticorrupción asesinado en Colombia

Colombia en la CIDH / foto RCN Radio

Familiares y defensores de los derechos humanos reclamaron este martes el fin de la impunidad en el asesinato del periodista colombiano Nelson Carvajal, ocurrido en 1998 como una aparente represalia por su labor de denuncia de hechos de corrupción en su comunidad.

Carvajal, un periodista y docente, fue asesinado a balazos a los 37 años de edad en su localidad de Pitalito, en el departamento colombiano de Huila, el 16 de abril de 1998 después de reiteradas denuncias de actos de corrupción de parte de políticos y empresarios locales.

“A Nelson lo mataron por defender al pueblo, por denunciar la corrupción”, dijo la hermana de Carvajal, Judith, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en la capital de Costa Rica, donde reclamó por la impunidad que rodea el caso de Carvajal.

“Qusiera que se hiciera justicia. A los que le quitaron la vida a mi hermano, que Dios los perdone, nos han causado un dolor muy grande”, expresó entre llanto la hermana del periodista asesinado.

Narró que ella y sus hermanos sufrieron amenazas de muerte por presionar por que se hiciera justicia en el caso de Nelson Carvajal, y debieron buscar asilo en el exterior.

Dijo que una de las denuncias que hizo su hermano involucraba la construcción de viviendas en una zona de alto riesgo con materiales inadecuados, con la venia de las autoridades municipales de Pitalito.

En la audiencia, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, criticó el trabajo deficiente de la justicia colombiana que permitió que el caso de Carvajal permanezca en la impunidad.

Lanza destacó que el caso de Carvajal no fue investigado con el rigor necesario, y su impunidad es un golpe a la libertad de prensa.

“Hubo fallas en la recaudación de pruebas, testigos no fueron protegidos, los poderosos empresarios sospechosos del ataque no fueron investigados a profundidad y se les absolvió, no se siguieron las líneas lógicas de la investigación”, indicó Lanza.

La representante del Estado colombiano en la audiencia, Ángela Ramírez, lamentó los hechos vividos por la familia de Carvajal.

“Reconocemos el tratabjo que como periodista emprendió (Carvajal) en el departamento de Huila y admiramos los esfuerzos que usted y su familia han hecho por esclarecer los hechos”, declaró Ramírez a la hermana del periodista.

Por: AFP