Revelan lista de las 82 mujeres que fueron abusadas por Harvey Weinstein

La actriz italiana Asia Argento y otras celebridades y modelos acordaron revelar un listado detallado de las 82 mujeres que fueron víctimas de acosos y abusos sexuales por parte del productor de Hollywood, Harvey Weinstein. (Lea: Detalles del escándalo sexual de Harvey Weinstein que estremece a Hollywood)

“Esta es la lista de las 82 mujeres que fueron agredidas sexualmente, violadas o molestadas por Harvey Weinstein. Nosotras, las víctimas, hemos compilado esta lista”, escribió Asia Argento en su cuenta de Twitter.

This is the list of all the 82 women who were sexually assaulted/raped/molested by #HarveyWeinstein. We,the victims, have compiled this list pic.twitter.com/eReShhtme8

— Asia Argento (@AsiaArgento) October 28, 2017