La Policía de Colorado en Estados Unidos informó que se elevó a tres la cifra de víctimas fatales tras el tiroteo registrado en una tienda Walmart, ya que la mujer que había quedado herida, pereció debido a la gravedad de las heridas. En cuanto a las otras dos personas muertas, el parte indica que son dos hombres adultos.

UPDATE: There is currently NO one in custody. Unfortunately the female transported with injury has also passed away. (3) confirmed dead. pic.twitter.com/HOpyrw8BUn

— Thornton Police Dept (@ThorntonPolice) November 2, 2017