Se suicidó en vivo por Facebook porque su hija se casó sin su permiso 

Producto de la tristeza y la decepción, un hombre de avanzada edad, decidió quitarse la vida porque su hija se casó sin su consentimiento.

El hombre identificado como Ayhan Uzun, originario de Turquía, manifestó con amargura y melancolía que no aceptaba que su hija se hubiera casado sin haberle pedido permiso. Con una pistola apuntando a su cabeza, el hombre inició un transmisión en vivo a través de Facebook, y explicó por qué se suicidaría. (Lea también: Juez justifica agresión de hombres hacia mujer porque ella fue infiel)

Según las personas que pudieron ver el terrible momento, aseguraron a los medios locales que el padre desconsolado culpaba a su hija por su decisión. “En el día más feliz de mi hija nadie me invitó. Nadie preguntó por mí. Nadie me trató como a un hombre. Mi consuegro tomó mi lugar sin tener ningún derecho. Nadie dijo que el padre de la chica estaba vivo. Esperé y esperé, pero nadie me llamó”, dijo muy molesto.

Al finalizar su discurso, Uzun, apretó el gatillo y culminó con su vida.