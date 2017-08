Seis heridos por un automóvil que arrolló a militares en un suburbio de París

French police officers stand guard near the Place de la Concorde in Paris as people begin to gather ahead of the final stage of the Tour de France cycling race on July 26, 2015. French police opened fire at a car which smashed through a security barrier in central Paris close to the finishing line of cycling's Tour de France, a police source said. The authorities were still searching for the driver after the incident at the Place de Concorde at the end of the famous Champs Elysees, where the world's greatest cycling race is to finish. AFP PHOTO / THOMAS OLIVA

Un automóvil arrolló a un grupo de militares en un suburbio del noroeste de París, hiriendo a seis, dos de ellos de gravedad, anunció a la AFP la prefectura de la capital francesa. El ataque tuvo lugar a las 6 a.m., hora loca, delante de un cuartel militar situado en el centro de Levallois-Perret, indicó Patrick Balkany, el alcalde de esta ciudad limítrofe con París. “Un vehículo aceleró de golpe cuando los militares salían” del cuartel, declaró Balkany a la cadena de televisión BFM-TV. Se trata de “un acto a priori voluntario”, indicó por su parte la prefectura de Hauts-de-Seine, el departamento donde se encuentra Levallois-Perret. Desde enero de 2015, Francia ha sido blanco de varios atentados yihadistas que causaron en total 239 muertos. Los últimos atentados apuntaron a las fuerzas de seguridad en lugares emblemáticos, como la avenida de los Campos Elíseos. Por: AFP