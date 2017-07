Senador estadounidense John McCain padece cáncer cerebral

El veterano senador estadounidense John McCain, quien fue prisionero de guerra en Vietnam y candidato republicano a la presidencia en 2008, fue diagnosticado con cáncer de cerebro, anunció su oficina el miércoles.

El legislador de 80 años de edad fue sometido a una cirugía para extirpar un coágulo de sangre por encima de su ojo izquierdo la semana pasada y las pruebas “revelaron que un tumor cerebral primario conocido como un glioblastoma estaba asociado con el coágulo de sangre”, informó la Clínica Mayo en un comunicado difundido por la oficina de McCain.

“El senador y su familia están revisando opciones de tratamiento”, agrega el comunicado, señalando que pueden incluir una combinación de quimioterapia y radiación.

El expresidente Barack Obama tuiteó acerca de su oponente de la campaña presidencial de 2008: “John McCain es un héroe estadounidense y uno de los más valientes luchadores que he conocido. El cáncer no sabe a qué se opone. Dale un infierno, John”.

John McCain is an American hero & one of the bravest fighters I’ve ever known. Cancer doesn’t know what it’s up against. Give it hell, John.

— Barack Obama (@BarackObama) 20 de julio de 2017