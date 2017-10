Suben a 58 los muertos y a más 515 los heridos del tiroteo en Las Vegas

Al menos 58 personas han muerto y más de 515 resultaron heridas en el tiroteo ocurrido anoche en un concierto en Las Vegas, según el último balance de la Policía local.

El portavoz de ese cuerpo policial, Joe Lombardo, ofreció estos datos en una rueda de prensa en la que pidió paciencia a los familiares porque la identificación de las víctimas llevará tiempo.

WARNING GRAPHIC CONTENT: Video shows the terrifying moments a gunman opened fire on concertgoers in Las Vegas. https://t.co/gnEuPESjCR pic.twitter.com/kLnx8cL6Zy

En un comunicado, la Policía de Las Vegas explicó que Paddock es el “único sospechoso” en un suceso que ya se considera el tiroteo más mortífero de la historia moderna de Estados Unidos.

Se desconoce, por el momento, el móvil del tiroteo y no ha trascendido información sobre el atacante, residente de la ciudad de Mesquite en Nevada, a una hora en auto de Las Vegas.

Paddock abrió fuego contra una multitud de más de 22.000 personas que asistían a un concierto desde su habitación del hotel Mandala Bay aproximadamente a las 22.08 del domingo hora local, según la nota policial.

Era un concierto del festival de música country “Route 91 Harvest Festival”, que se celebraba al aire libre.

Un portavoz de la Policía explicó en rueda de prensa que el atacante estaba en ese hotel desde el 28 de septiembre.

El Departamento de Bomberos del condado de Clark estima que aproximadamente 406 personas fueron trasladadas a hospitales y al menos 50 murieron en el trágico suceso.

El presidente estadounidense, Donald Trump envió un mensaje en su cuenta de Twitter.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de octubre de 2017