Submarino argentino: “Como buscar un cigarillo en una cancha de fútbol”

Foto AFP

La infructuosa búsqueda del submarino argentino ‘ARA San Juan’, perdido hace 23 días en el Atlántico Sur, es comparable a rastrear un cigarrillo en un campo de fútbol, afirmó el viernes el vocero naval, capitán Enrique Balbi.

El sumergible con su tripulación, de 43 hombres y una mujer, sigue extraviado. Lo último que reportó a tierra fue una avería en las baterías. Lo buscan buques de la Armada (marina de guerra) en cooperación con fuerzas armadas de otras naciones.

“Para que se den una idea, es como tratar de encontrar un cigarrillo de seis centímetros en una cancha de fútbol de 100 metros por 40 metros”, dijo Balbi en la rueda de prensa diaria sobre el estado de la búsqueda.

Tres barcos inspeccionarán tres nuevos “objetos” detectados con sonares a distintas profundidades. En total hay ocho barcos en los operativos.

“Se prevé ampliar la zona circular, el área de mayor probabilidad de ocurrencia, hacia el norte, que es lo que hubiese hecho el submarino en su navegación directa hacia Mar del Plata”, su apostadero, 400 Km al sur de Buenos Aires. El sumergible se perdió a unos 350 kilómetros de las costas de la Patagonia (sur).

El gobierno y la Armada ya han dado por muertos a los marineros por considerar que la situación es extrema y que la nave está en el fondo marítimo.

Pero los familiares no cesan en su empeño por reclamar al presidente Mauricio Macri y los militares que no den por terminadas las tareas de un eventual rescate.

“Queremos ver los cuerpos, que los saquen, necesitamos hacer un duelo”, dijo Yolanda Mendiola, madre del tripulante Leandro Fabián Cisneros (28 años), frente a la base naval de Mar del Plata.

Mendiola dijo que no volverá a su ciudad natal de Jujuy (norte), hasta que termine la misión de búsqueda. “Hasta que me lo entreguen (a su hijo), no me voy a volver”, prometió.

“El (buque ruso) Yantar está inspeccionando un objeto a 940 metros. El aviso (argentino) Islas Malvinas está tratando de visualizar un objeto a 830 metros. Y el (norteamericano) Atlantis, cuando se reincorpore este viernes, va a ir por otro objeto a 770 metros”, dijo Balbi.

La búsqueda abarca profundidades entre los 200 y los 1.000 metros, según el portavoz.

El ‘ARA San Juan’ es uno de los tres submarinos de la Armada, pero de los otros dos, uno está fuera de servicio por necesitar un reacondicionamiento completo. El presupuesto militar en Argentina es uno de los más bajos de la historia.

Por AFP