Suspende operaciones el aeropuerto de Newark por incendio en motor de avión

El aeropuerto de Newark, uno de los que sirve a la ciudad de Nueva York, quedó cerrado temporalmente al registrarse el incendio en uno de los motores de un avión que estaba listo para despegar, informaron este martes fuentes oficiales.

La terminal aérea se encuentra en el estado de Nueva Jersey, pero es usado fundamentalmente por los habitantes de la ciudad de Nueva York y sus alrededores, junto con los aeropuertos JFK y el de LaGuardia, este último sólo para vuelos locales.

Los responsables del aeropuerto de Newark dijeron que quedó “temporalmente cerrado” para atender a los pasajeros de un vuelo que tuvieron que ser desalojados por los toboganes inflables utilizados para casos de emergencia, al incendiarse uno de sus motores.

Second video: Inbound flights holding or diverting from Newark Airport after #UA1579 engine fire; passengers evacuated. pic.twitter.com/s0L3r04cKU

— Josh Caplan (@joshdcaplan) 24 de mayo de 2017