Suspendido, otra vez, diálogo entre gobierno y oposición de Venezuela

Foto AFP

La cita que estaba prevista para este miércoles 15 de noviembre en República Dominicana ha quedado en veremos, luego que la oposición asegurara que los mediadores internacionales, representados en Chile, Paraguay, México, Bolivia y Nicaragua, no acudirían al encuentro.

El Presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, quien ha participado en los acercamientos, hizo el anuncio la tarde de este martes.

“¿Qué es lo que hemos visto? Que no se ha invitado a los cancilleres hasta la fecha por tanto no se puede producir el proceso de negociación internacional hasta tanto no se invite evidentemente a los cancilleres”, expresó.

Florido atribuyó la responsabilidad de invitar a los representantes internacionales al gobierno de Nicolás Maduro, algo que según dijo nunca hizo.

La propia oposición, sorpresivamente, llamó la semana pasada a retomar las conversaciones en República Dominicana y tratar las condiciones electorales de las presidenciales de 2018 y la crisis humanitaria de Venezuela.