Terror golpea a Barcelona: ataque en Las Ramblas deja 13 muertos y decenas de heridos

La Policía Catalana informó sobre la captura de un hombre sospechoso del letal ataque cometido en la avenida más concurrida de Barcelona, Las Ramblas, cuando una furgoneta atropelló a una multitud dejando 13 personas muertas y 50 heridas.

“Podemos confirmar que hay 13 muertos y más de 50 heridos”, escribió en Twitter Joaquim Forn, conseller d’Interior. (Vea los videos posteriores al atentado)

Tras conocerse el balance oficial con la cifra de víctimas, la Casa Real española condenó el ataque y aseguró: “No nos van a aterrorizar”.

Por su parte, Estados Unidos ofreció asistencia a España. El presidente estadounidense, Donald Trump, condenó “el ataque terrorista” en Barcelona y dijo que “hará todo lo que sea necesario para ayudar”.

“¡Sean resistentes y fuertes, los queremos!”, añadió.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de agosto de 2017