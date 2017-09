Testimonio de colombiana beneficiada por el DACA, que quiere acabar Trump

Foto referencial AFP

RCN Radio obtuvo el testimonio de una joven residente en Estados Unidos, quien hace parte de las 800 mil personas protegidas por el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), al que pondría fin el gobierno del presidente Donald Trump.

En diálogo con RCN Radio, Karen* manifestó, tras enterarse de la decisión del gobierno americano, que “no me da tanto miedo ser deportada, como si me da volver a como era antes de DACA, es decir, a no tener licencia, no poder manejar, no tener un ID, no tener empleo, no poder hacer nada”.

Dijo además que no le sorprendió la decisión de Trump, “no es una sorpresa que haya decidido cancelar el programa, esperábamos que nos dijera algo concreto, nos deja preocupados porque ahora la incertidumbre es grande, esperamos que el Congreso pueda hacer algo”.

La colombiana contó que nació en Bogotá y desde temprana edad vive en los Estados Unidos.

“A los 12 años entramos a vivir con unos familiares que nos recibieron, terminé séptimo en Colombia y entré a octavo grado acá, entré a middle school, luego al high school, pero uno se da cuenta del impacto del problema que tiene para cosas pequeñas por no tener documentos, por ejemplo, cuando todos mis amigos empezaron a manejar, yo no podía sacar licencia de conducción”.

“Yo soy colombiana pero también americana y es triste ver que se me niegan las oportunidades cuando yo lo que quiero es retribuir lo que el país me ha dado, es muy difícil estar indocumentado porque este país me ha dado mucho y no puedo regresarle nada, tengo educación, un idioma y es frustrante, uno se pregunta qué más debo hacer para estar bien en el país”, puntualizó.

*La joven pidió omitir su apellido por seguridad