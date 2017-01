Theresa May propondrá un divorcio “duro” con la UE

Primera Ministra del Reino Unido, Theresa May / Foto AFP

La primera ministra británica Theresa May propondrá un divorcio neto y tajante con la Unión Europea en un esperado discurso de cara al Brexit, adelanta el domingo la prensa británica.

En su discurso previsto para este martes, llamará a Gran Bretaña a mantenerse unida y respaldar al Brexit, pidiendo dejar atrás “insultos” y rencores entre partidarios y adversarios de la separación.

Citando a fuentes de su gobierno, los diarios londinenses precisan sin embargo que May presentará el camino hacia un “Brexit duro”, una estrategia que probablemente enfurecerá aún más a los que quieren permanecer unidos a la UE.

May desencadenará dos años de negociaciones sobre el Brexit cuando aplique el dispositivo previsto, de aquí a fines de marzo.

Existe gran expectativa acerca de la estrategia que adoptará. Según la prensa londinense, será la de una clara separación del mercado común, la unión aduanera y el Tribunal de Justicia de la UE.

Según el Sunday Times, May anunciará que Gran Bretaña busca un “Brexit neto y duro”, citando esos tres aspectos.

“El triple golpe de May de cara al Brexit” titula por su parte The Sun, mientras que The Sunday Telegraph cita a una fuente gubernamental a la hora de adelantar que la primera ministra “irá a por todo el asunto, la gente se va a dar cuanta de que cuando ella decía ‘Brexit significa Brexit’, la cosa iba en serio”.

De momento, Downing Street se ha limitado a confirmar que el discurso de su locataria llamará a los británicos “a dejar de lado viejas divisiones, y a unirse para hacer del Brexit un éxito”.

Por: AFP