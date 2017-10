Tiroteo cerca de la Universidad de Utah, EE.UU., deja una persona muerta

Una persona muerta deja un tiroteo registrado en inmediaciones de la Universidad de Utah en Estados Unidos, en donde las autoridades ya identificaron un sospechoso del ataque y desplegaron un operativo para capturarlo.

Según indicó la Policía de Salt Lake City, el incidente ocurrió sobre sobre la 1 a.m., hora local, aunque hasta el momento se desconoce si se trata de un ajuste de cuentas o un ataque terrorista.

Por su parte, la Unversidad emitió una alerta y pidió a todos los estudiantes del campus permanecer refugiados y estar atentos ante cualquier situación.

CAMPUS ALERT UPDATE: Continue to secure in place. Active police situation. Heavy police presence in Red Butte Canyon and surrounding areas.

— University of Utah (@UUtah) October 31, 2017