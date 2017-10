Tiroteo en Las Vegas, con 50 muertos, el más grave de la historia de EE.UU.

El tiroteo ocurrido anoche en la clausura del Festival de música country “Route 91 Harvest”, en La Vegas, con al menos 50 muertos y más de 200 heridos, es el más grave registrado en EE.UU. en los últimos años.

La cifra de fallecidos en este ataque, que podría aumentar, pues algunos heridos se encuentran en estado crítico, supera a los 49 muertos del 12 de junio de 2016 en el club gay Pulse de Orlando (Florida) a manos de un estadounidense de origen afgano que fue abatido por la policía.

Una portavoz del Centro Médico de la Universidad informó a los medios locales de que en ese hospital habían ingresado varias personas que presentaban heridas de bala, tras el tiroteo registrado en el cierre del festival “Route 91 Harvest”, en las inmediaciones del hotel Mandalay Casino.

Se teme que la cifra de víctimas pueda aumentar, ya que las numerosas ambulancias enviadas al lugar del suceso trasladaron a otros heridos al Sunrise Hospital Medical Center.

Por su parte, la Policía dio cuenta de que un sospechoso quien era un residente local, había sido abatido por las fuerzas del orden y que no cree que haya más atacantes, pero están en la búsqueda de un acompañante.

El presidente estadounidense, Donald Trump envió un mensaje en su cuenta de Twitter.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de octubre de 2017