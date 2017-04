Tiroteo en Miami deja cuatro personas heridas

Cuatro personas recibieron disparos de arma de fuego en el sur del condado de Miami-Dade.

En este momento hay un gran despliegue de las autoridades que buscan a la persona que inicio el tiroteo.

La vocera de la policía, Robin Pinkard informó que el tiroteo ocurrió a las 8:20 de la mañana (hora local) .

#MDPD PIO is responding to 26415 SW 139 Ave regarding a shooting where 4 people were shot. pic.twitter.com/TmPF89yCnw

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) 26 de abril de 2017