Tras ataque en Siria, experto afirma que la guerra química también es psicológica

Fernando Cocho de la Universidad Autónoma de Madrid habló en RCN Radio sobre el ataque con ‘gas tóxico’ en Siria que deja hasta el momento 58 muertos y varios heridos.

El ataque según la Unión Europea fue cometido por el régimen de Bachar Al Asad.

De acuerdo con Cocho, “la guerra química no solo se utiliza para sofocar al enemigo, también es psicológica” y recordó que está prohibido el uso de guerra química (como el gas Sarín o el gas mostaza) para sofocar a los civiles.

“De la guerra química no se sabe cuándo viene ni de dónde, todos respiramos y si en el aire está la amenaza uno tiene que salir huyendo” afirmó Cocho.

El experto explicó que el daño depende del producto químico que sea usado, “puede provocar ardor en los ojos, puede provocar úlceras en las vías respiratorias, quemaduras, asfixia, ceguera y los efectos secundarios si no se tratan correctamente pueden ser crónicos” y dijo además que dependiendo de la intensidad y del tipo de gas que se emita, este puede pasar varios días y hasta semanas en el ambiente.

En este sentido el experto señaló que continuarán usando estos gases con fines de combate, “no es ni será la última vez que se utilizan estos gases en guerras” dijo.

Advirtió además que Siria no es el único país que podría tener acceso a este tipo de combate “muchos gobiernos no están obligados a firmar los convenios y comprometerse a no tener armas químicas; todo país que tenga una infraestructura química puede crear armas químicas” aseguró.