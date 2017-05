Tristeza y condenas en el mundo tras atentado de Manchester

El atentado suicida reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) que provocó 22 muertos, entre ellos niños, y 59 heridos durante un recital de Ariana Grande en Mánchester, suscitó la indignación mundial e innumerables mensajes de solidaridad con los británicos.

He aquí las principales reacciones de dirigentes en el mundo:

Unión Europea

– El presidente del Consejo europeo Donald Tusk: “mi corazón está en Mánchester esta noche”.

– La Alta representante de la UE, Federica Mogherini, destacó “un ataque contra la juventud europea” y que “la mejor respuesta a los ataques terroristas será que nuestra juventud europea continúe viviendo unida”.

Fear won’t prevail. European youth will continue to enjoy their love for life, freedom & joy, together. #Manchester pic.twitter.com/ybNHmQPvl2

– El presidente de la Comisión europea, Jean-Claude Juncker, tiene “el corazón roto”, y asegura: “trabajaremos codo con codo para combatir a aquellos que buscan destruir nuestra manera de vivir”.

– Francia: el presidente Emmanuel Macron manifestó su “horror” y su “consternación”, prometiendo que “continuará con el gobierno y las fuerzas británicas el combate contra el terrorismo”.

Los alcaldes de París, Anne Hidalgo, y de Niza, Christian Estrosi, ciudades golpeadas por sangrientos atentados, expresaron su solidaridad. El Festival de Cannes observó un minuto de silencio a las 13H00 y la Torre Eiffel quedó a oscuras a medianoche.

– Alemania: la canciller Angela Merkel expresó su “tristeza” y su “horror”, asegurando que “Alemania está con” los británicos, y que esto “sólo reforzará nuestra determinación de trabajar con nuestros amigos británicos contra los que cometen crímenes tan inhumanos”.

– Italia: el jefe de gobierno Paolo Gentiloni dijo que “Italia se une al pueblo y al gobierno británico”.

– España: el rey Felipe VI subrayó: “no hay palabras para condenar a estos asesinos. El Estado de derecho no se rendirá ante el terrorismo. España, con Mánchester y Reino Unido”. En tanto el jefe de gobierno, Mariano Rajoy, dijo “condeno el ataque de Mánchester. Mi pesar a las familias de las víctimas fallecidas y mis deseos de pronta recuperación a los heridos”.

– Holanda: el primer ministro Mark Rutte lamentó las “terribles noticias provenientes de Mánchester, donde una hermosa velada finalizó en drama”.

– Grecia: “estamos a su lado”, dijo al pueblo británico el primer ministro Alexis Tsipras.

– Dinamarca: el primer ministro Lars Lokke Rasmussen deploró “la horrible pérdida de vidas inocentes en Mánchester”.

En otras partes del mundo

– Rusia: el presidente Vladimir Putin se declaró dispuesto a “desarrollar la cooperación antiterrorista” con Londres, a nivel bilateral y en el marco de los esfuerzos internacionales, y condenó este atentado “cínico e inhumano”.

– Turquía: el presidente Recep Tayyip Erdogan “condena” el atentado, afirmando “estamos junto a Inglaterra, como con todos los países, en la lucha contra el terrorismo”.

– Suiza: la presidenta Doris Leuthard juzgó “indignante” ver atacadas nuevamente “personas que querían disfrutar de un concierto”.

– Vaticano: el papa Francisco manifestó su profunda tristeza por el “bárbaro” atentado, destacando “su sincera solidaridad con todos los afectados por ese acto de violencia sin sentido”, a quienes bendijo.

– OSCE: la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa observó un minuto de silencio al comienzo de una conferencia de dos días en Viena sobre la lucha contra el terrorismo.

– OTAN: el secretario general Jens Stoltenberg piensa en “los jóvenes y todos aquellos afectados por el ataque bárbaro de Mánchester. La OTAN está junto al Reino Unido en el combate contra el terrorismo”.

– Chile: la presidenta Michelle Bachelet dijo “en esta hora de dolor, nuestra mayor solidaridad con el pueblo británico, en especial las familias de las víctimas en el Mánchester Arena”.

– México: el presidente Enrique Peña Nieto expresó su pesar. “Lamento los trágicos acontecimientos ocurridos en Mánchester. Nuestra solidaridad con la sociedad y gobierno del Reino Unido”, dijo en un tuit.

– Canadá: el primer ministro Justin Trudeau habló de “horror”.

– Estados Unidos: el president Donald Trump condenó el atentado que esencialmente golpeó “gente joven, bella e inocente que vivía y disfrutaba de su vida asesinada por perdedores maléficos“, añadiendo “los terroristas y los extremistas, así como los que los apoyan, deben ser eliminados para siempre de nuestras sociedades”.

We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom. pic.twitter.com/X6fUUxxYXE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de mayo de 2017