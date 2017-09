Trump advierte que Puerto Rico está en “serios problemas” tras paso de María

El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió este lunes que Puerto Rico está en “serios problemas” tras el paso la semana pasada del poderoso huracán María, que dejó una estela de destrucción y la isla al completo sin electricidad.

“Texas y Florida (afectadas por Harvey e Irma) lo están haciendo bien, pero Puerto Rico, que ya sufría de una infraestructura destrozada y una deuda masiva, está en serios problemas”, dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Texas & Florida are doing great but Puerto Rico, which was already suffering from broken infrastructure & massive debt, is in deep trouble..

“Su red eléctrica anticuada, que estaba en un estado terrible, fue devastada. Gran parte de la isla destruida, con miles de millones de dólares de deuda con Wall Street y los bancos que, tristemente, deben hacerse frente”, agregó.

…It’s old electrical grid, which was in terrible shape, was devastated. Much of the Island was destroyed, with billions of dollars….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de septiembre de 2017