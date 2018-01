Trump afirma que conversaciones entre Seúl y Pyongyang son “una buena cosa”

El presidente estadounidense Donald Trump consideró este jueves que las conversaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur son “una buena cosa”, afirmando que ellas eran el resultado de su firmeza al enfrentar a Pyongyang.

“Con todos estos ‘expertos’ fallidos que dan su opinión, alguien cree verdaderamente que esas conversaciones y un diálogo tendrían lugar entre Corea del Norte y Corea del Sur si yo no hubiera sido firme, fuerte y estar listo a comprometer todo nuestro ‘poderío’ contra el Norte?“, escribió el mandatario en un tuit.

“Tontos, pero las conversaciones son una buena cosa”, precisó.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2018