Trump alardea de poder nuclear tras amenazar a Pyongyang con “fuego y furia”

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el arsenal nuclear de EE.UU. es “más poderoso y fuerte que nunca antes”, un día después de que ayer emitiera una dura amenaza a Corea del Norte, a la que prometió “fuego y furia” si mantiene sus provocaciones.

En unas declaraciones en Twitter, Trump aseguró: “Mi primera orden como presidente fue renovar y modernizar nuestro arsenal nuclear. Ahora es más poderoso y fuerte que nunca antes”.

My first order as President was to renovate and modernize our nuclear arsenal. It is now far stronger and more powerful than ever before….

Esas declaraciones se suman a la advertencia lanzada ayer contra el régimen de norcoreano, al que indicó que si continúa sus amenazas “se va a encontrar con fuego y furia y un poderío que el mundo no visto nunca antes”.

Las declaraciones de ayer, que se dieron el mismo día que la prensa estadounidense reveló que la inteligencia del país considera que Corea del Norte ha construido una ojiva nuclear viable, fueron recibidas con preocupación por políticos demócratas y republicanos.

Trump añadió hoy en Twitter: “Esperemos que nunca tengamos que usar este poder (nuclear), pero nunca ha habido un momento en que no hayamos sido la nación más poderosa del mundo”.

…Hopefully we will never have to use this power, but there will never be a time that we are not the most powerful nation in the world!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de agosto de 2017