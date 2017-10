Trump amenaza con retirar ayuda a Puerto Rico

El presidente Donald Trump amenazó el jueves con retirar la ayuda a Puerto Rico, un territorio estadounidense devastado por dos huracanes seguidos, lo que provocó la airada respuesta de la alcaldesa de la capital San Juan, quien lo tachó de “incapaz”.

“¡No podemos mantener a la FEMA (la agencia federal de gestión de emergencias), los militares y los socorristas, que han sido increíbles (en las circunstancias más difíciles) en Puerto Rico para siempre!”, tuiteó el mandatario.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de octubre de 2017