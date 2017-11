Trump anima a jugadores de básquetbol repatriados de China que le agradezcan

El presidente estadounidense, Donald Trump, incitó este miércoles a que tres jugadores de básquetbol universitario le agradezcan por su liberación de China.

A su regreso de una gira de dos semanas por Asia, Trump tuiteó sobre el papel que jugó para pedir al líder chino Xi Jinping que levantara los cargos de robo en una tienda contra los deportistas.

Durante su visita de estado de dos días a Pekín la semana pasada, Trump le pidió personalmente a Xi que interviniera en favor de LiAngelo Ball -hermano menor del novato estrella de Los Ángeles Lakers Lonzo Ball-, Cody Riley y Jalen Hill, que fueron arrestados el martes pasado en Hangzhou.

“¿Creen que los tres jugadores de baloncesto universitario darán las gracias al presidente Trump? Se dirigían a diez años de cárcel!”, escribió el mandatario.

Do you think the three UCLA Basketball Players will say thank you President Trump? They were headed for 10 years in jail!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de noviembre de 2017