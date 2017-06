Trump anunciará decisión sobre acuerdo del clima el jueves

El presidente Donald Trump dijo este miércoles en un tuit que el jueves a las 19H00 anunciará su decisión acerca de la permanencia o no de Estados Unidos en el Acuerdo de París sobre cambio climático.

“Anunciaré mi decisión sobre el Acuerdo de París el jueves a las 3:00 P.M. En el Rosedal de la Cada Blanca. DEVOLVAMOS LA GRANDEZA A ESTADOS UNIDOS”, dijo el mandatario, repitiendo una consigna de su campaña.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!

