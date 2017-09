Trump asegura que más adelante tendrá los votos para derogar “Obamacare”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que más adelante tendrá los apoyos necesarios para derogar “Obamacare”, la reforma sanitaria del exmandatario Barack Obama, después de que se descartó una votación esta semana en el Senado sobre el último plan republicano al respecto por falta de respaldo.

“Tendremos los votos”, pero “no para el viernes”, pronosticó Trump en su cuenta de Twitter.

We will have the votes for Healthcare but not for the reconciliation deadline of Friday, after which we need 60. Get rid of Filibuster Rule!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de septiembre de 2017