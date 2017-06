Trump ataca a una famosa periodista: “Se desangraba por un estiramiento de cara”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió duramente y de forma insultante este jueves en Twitter contra una presentadora de la cadena de televisión MSNBC, que acababa de criticarle ferozmente.

“He escuchado a la emisión de poca audiencia @Morning Joe, hablar mal de mi (no verla más)”, tuiteó Trump.

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don’t watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came..

“Entonces, como puede ser que la loca Mika, con un débil IQ (coeficiente intelectual), y el enfermo mental Joe hayan venido a Mar-a-Lago tres noches cerca de fin de año y hayan insistido en verme. Ella sangraba abundantemente a causa de una mala cirugía estética facial. Y yo dije no!”, añadió Trump en un segundo mensaje.

…to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year’s Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2017