Trump atribuye llamada tardía a Peña Nieto a “la mala señal telefónica”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ofreció este jueves una curiosa explicación de su tardanza en hablar con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, tras el terremoto registrado en México la semana pasada: problemas de “recepción” en el teléfono celular del mandatario latinoamericano.

“Hablé con el presidente de México para dar condolencias por el terrible terremoto”, explicó Trump en su cuenta de Twitter.

A continuación, el presidente detalló que fue “incapaz” de localizar durante “3 días” a Peña Nieto por la “recepción del teléfono celular” del mexicano.

“Acabo de hablar, por cierto, con el presidente de México y, como ustedes saben, ha sido imposible localizarlo porque estaba en las montañas donde tuvieron el terremoto y no había celular”, contó Trump después a bordo del Air Force One a su regreso a Washington desde Florida, estado que visitó hoy para evaluar los daños del huracán Irma.

Según Trump, tras haberlo intentado nuevamente ayer, sin éxito porque Peña Nieto “estaba en las montañas”, hoy finalmente pudo hablar con él y tuvieron una “buena conversación”.

