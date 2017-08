Trump califica de “estupidez” la retirada de símbolos confederados

Ajeno a críticas de propios y ajenos por no condenar enérgicamente la violencia racial en Estados Unidos, el presidente Donald Trump atizó el debate racial este jueves al deplorar la remoción de estatuas de personajes que apoyaban la esclavitud.

“Es triste ver la historia y la cultura de nuestro gran país haciéndose trizas con la remoción de nuestras hermosas estatuas y monumentos”, escribió Trump en Twitter, lamentando la pérdida de “belleza” que no podrá ser reemplazada “equiparablemente”.

Sad to see the history and culture of our great country being ripped apart with the removal of our beautiful statues and monuments. You…..

