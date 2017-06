Trump carga contra la que dice “falsa” historia de obstrucción a justicia

El presidente estadounidense, Donald Trump, tildó de “falsas” las informaciones de que el fiscal especial para analizar la posible injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016 en EE.UU, Robert Mueller, le investiga por obstrucción a la justicia.

“Se inventaron una falsa conspiración en la historia de los rusos, encontraron cero pruebas, así que ahora van a por la obstrucción de justicia en la historia falsa. Bonito”, escribió Trump en su red social favorita, Twitter.

They made up a phony collusion with the Russians story, found zero proof, so now they go for obstruction of justice on the phony story. Nice

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de junio de 2017