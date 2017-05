Trump destaca el “patriotismo” de mexicano-estadounidenses por Cinco de Mayo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó este viernes un feliz Cinco de Mayo a quienes celebran esa fiesta de origen mexicano, y destacó el “espíritu luchador y el patriotismo” de los estadounidenses con herencia de México, que han ayudado a “dar forma al carácter” de su país.

En un comunicado, Trump se pronunció sobre la popular fiesta, que motivó este jueves una recepción en la Casa Blanca, aunque más pequeña que las organizadas en años anteriores y encabezada por el vicepresidente, Mike Pence, en lugar de por el mandatario.

“Mis mejores deseos para todos los que celebran el Cinco de Mayo en este 155 aniversario de la Batalla de Puebla“, dijo Trump en el comunicado, emitido a última hora de la noche.

El presidente explicó en detalle los acontecimientos de esa batalla en la localidad mexicana de Puebla, donde en 1862, las fuerzas “del general Ignacio Zaragoza resistieron el asalto francés” a pesar de estar “poco equipados y ser superados en número” por sus contrincantes.

“La batalla de Puebla nos recuerda la increíble valentía y determinación del pueblo mexicano en su lucha por su país y defensa de su libertad”, afirmó Trump, al asegurar que ese hito histórico “es un símbolo importante de la valentía y tenacidad mexicanas”.

Por tanto, continuó el mandatario, el Cinco de Mayo se conmemora esa “heroica victoria” y se rinde homenaje “a la orgullosa herencia mexicana que ejemplifica”.

“También rendimos homenaje a los mexicano-estadounidenses cuyo espíritu luchador y patriotismo han sido influyentes a la hora de dar forma al carácter de nuestra gran nación”, destacó Trump.

El mandatario terminó diciendo que su esposa, Melania, y él esperaban que “todo el mundo disfrute de los festejos” con motivo de la fecha, celebrada con más entusiasmo en Estados Unidos que en México.

Su comunicado no incluyó ningún mensaje en particular para la comunidad hispana o inmigrante en general en Estados Unidos, a quienes sí se dirigió Pence en su discurso de este jueves durante la recepción del Cinco de Mayo.

“El presidente ha hecho de la comunidad latina una prioridad, y siempre lo será”, subrayó entonces Pence, quien también aseguró que Trump cree que “es posible una reforma migratoria real y positiva” y actuará “con mucho corazón” para tratar el asunto.

La relación entre Trump y la comunidad hispana ha sido mayormente tensa, debido a las acciones ejecutivas firmadas por el mandatario para acelerar las deportaciones, reforzar la contratación de agentes fronterizos y construir un muro entre México y Estados Unidos.

El año pasado, Trump generó polémica con su mensaje sobre el Cinco de Mayo, al publicar un mensaje en la red social Twitter en el que aparecía a punto de degustar un taco gigante en su oficina.

Happy #CincoDeMayo! The best taco bowls are made in Trump Tower Grill. I love Hispanics! https://t.co/ufoTeQd8yA pic.twitter.com/k01Mc6CuDI

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de mayo de 2016