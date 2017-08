Trump dice que discutir con Corea del Norte “no es la solución”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estimó este miércoles que discutir con Corea del Norte “no es la solución”, dando a entender, en un tuit ambiguo, que la búsqueda de una solución diplomática con el régimen de Pyongyang está condenada al fracaso.

“Estados Unidos ha estado desde hace 25 años hablando con Corea del Norte y pagándoles dinero por medio del chantaje. Hablar no es la solución!”, escribió en Twitter el presidente, un día después de que Pyongyang lanzara un misil que sobrevoló Japón.

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de agosto de 2017