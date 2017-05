Trump dice que incluso demócratas no confiaban en Comey y querían su salida

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que incluso los demócratas habían perdido la confianza en el ya exdirector del FBI James Comey, a quien despidió por sorpresa este martes, y querían su salida, al prometer que será reemplazado por alguien que devolverá el “prestigio” a esa agencia.

“¡Los demócratas han dicho algunas de las peores cosas sobre James Comey, incluyendo el hecho de que debería ser despedido, pero ahora juegan a estar tristes!”, tuiteó Trump.

Según Trump, el hasta ahora director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), quien lideraba una investigación sobre los posibles lazos de la campaña del magnate con Rusia en las elecciones de 2016 y fue despedido de forma fulminante este martes, “perdió la confianza de casi todo el mundo en Washington, tanto republicanos como demócratas”.

“¡Cuando las cosas se calmen, me lo agradecerán!”, agregó Trump sobre su decisión de despedir a Comey.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de mayo de 2017