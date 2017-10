Trump dice que Puerto Rico no sufrió una ‘catástrofe real’ como la del huracán Katrina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó el buen trabajo de su gobierno en Puerto Rico, arrasado por huracanes, y minimizó el desastre en este territorio estadounidense del Caribe frente a la “catástrofe real” que supuso el huracán Katrina en Nueva Orleans.

“Cada muerte es un horror, pero si miramos una catástrofe real como Katrina y nos fijamos en los cientos y cientos de personas que murieron (en Nueva Orleans) y lo que pasó aquí con una tormenta que fue totalmente imponente…¿Cuántos muertos tienen ustedes?” inquirió, para contestarse: “Dieciséis contra miles”.

En 2005, el huracán Katrina mató a más de 1.800 personas en el área de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. El 20 de septiembre pasado, el huracán María dejó 16 muertos en Puerto Rico.

President Me-Me-Me telling #PuertoRico how lucky they were not to suffer a “Real” catastrophe like Katrina.

