Trump eleva el tono contra Alemania y promete cambios en relación comercial

El presidente Donald Trump acudió a Twitter este martes para quejarse del déficit comercial de Estados Unidos con Alemania y criticar a este país por considerar que debería ser mayor su financiamiento de la alianza militar en la OTAN.

“Tenemos un masivo déficit comercial con Alemania, además paga mucho menos de lo que debería por la OTAN y (la alianza) militar. Es muy malo para Estados Unidos. Esto cambiará”, escribió el mandatario en su cuenta @realDonaldTrump.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de mayo de 2017