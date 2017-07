Trump enfrenta nueva crisis con la renuncia de su portavoz

El presidente Donald Trump se encontró este viernes en medio de una nueva tormenta ante la repentina renuncia de su portavoz, Sean Spicer, en desacuerdo con el nombramiento del ejecutivo Anthony Scaramucci como jefe de Comunicaciones de la Casa Blanca.

“Ha sido un honor y un privilegio” servir a Trump y al país, señaló Spicer en un escueto mensaje en Twitter, sin mencionar las razones de su salida.

It’s been an honor & a privilege to serve @POTUS @realDonaldTrump & this amazing country. I will continue my service through August

— Sean Spicer (@PressSec) 21 de julio de 2017