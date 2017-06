Trump: esfuerzos de China para superar tensiones con Corea del Norte “no dieron resultado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió este martes a Twitter para agradecer a China sus intentos por resolver las tensiones con Corea del Norte, pero declaró que los “esfuerzos” de Pekín habían fracasado.

“Aunque aprecio mucho los esfuerzos del presidente Xi & China por ayudar con Corea del Norte, no han dado resultados. ¡Al menos sé que China lo ha intentado!”, escribió Trump.

While I greatly appreciate the efforts of President Xi & China to help with North Korea, it has not worked out. At least I know China tried!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de junio de 2017